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Aktüel Bakan Koca’dan ‘Hayırlı olsun’ paylaşımı
Aktüel

Bakan Koca’dan ‘Hayırlı olsun’ paylaşımı

Uzun süre tartışılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçen iki maddenin Resmi Gazete'de yayınlnaması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arka arkaya "hayırlı olsun" mesajları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 14:52:00 -
Bakan Koca’dan ‘Hayırlı olsun’ paylaşımı

YENİ AKİT  ANKARA

Uzun süre tartışılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçen iki maddenin Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arka arkaya "hayırlı olsun" mesajları paylaştı.

"Sağlıkta şiddet"

Şiddet suçlarına ilişkin kanun maddeleriyle ilgili Bakan Koca şu mesajı paylaştı:

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını artıran ve darp suçunda tutuklu yargılanmayı sağlayan kanun maddeleri Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayınlanarak YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Sağlıkta şiddete karşı güçlüyüz. Hayırlı olsun."

"Tazminatı devlet ödeyecek"

Bakan Koca'nın ikinci tebrik mesajı ise davalarla ilgili:

"Malpraktis davalarında, kasıt olmadıkça, tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlanarak YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Sağlık çalışanı, mesleki bilgisini kendinden emin şekilde hastanın hizmetine sunacak. Hayırlı olsun."

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