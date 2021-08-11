Bakan Koca'dan flaş açıklama! "Eğitim ve iş hayatı için aşı şart!" Olmayanlara PCR testi zorunlu oldu

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Saat 16.30'da başlayan toplantı, video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Toplantıda; aşılama çalışmaları, koronavirüs salgınında son durum ve varyantlar ele alındı.

Bilim Kurulu Toplantısı sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sonunda salgını sona erdirebilecek en büyük umut olan aşı devreye girdi. Aşıların kullanıma girmesi salgınla mücadelede en büyük kırılma noktalarından biridir. Salgını iki evrede ele almak durumundayız. Aşıdan önce ve aşıdan sonra. Aşıdan önce, karantina, sosyal mesafe, maske ve hijyen tek önlemimizdi. İşyerlerimiz kapalı tutulmak, gençlerimiz okullarından uzak tutulmak durumunda kaldı.

Bilim Kurulumuz konuyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladı

Çocuklarımız 1,5 yılını yüz yüze eğitimden uzak geçirdi. Ancak bu günler geride kaldı. Artık aşımız var. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki; okullarımız zamanında açılacak. Artık aşı var. Koşullar ne olursa olsun; öğrencilerimizi koruyarak yüz yüze eğitime ve uygulamalı eğitime devam edeceğiz. Eğitime ara vermeden gelecek eğitim-öğretim dönemini karşılayacağız. Bilim Kurulumuz konuyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladı. Bunları, MEB ile istişare ederek kısa sürede sizinle paylaşacağız.

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı şart

Tam bir koordinasyon halinde çalışarak okulda öğrencilerimizi bekleyeceğiz. Öğrenci ve öğretmenlerimizi korumamızın bir numaralı yolu öğrencilerimizin ailelerini aşılamaktır. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı şart. Öğrenci velileri ya aşılarını yapacaklar, ya da düzenli olarak PCR testi yaptıracaklar.

Aşı olmazsa olmaz kuralımız haline gelmeli

Çok başarılı bir aşı programı yürütüyoruz ama istenilen seviyede değiliz. En az iki doz aşı olmamış kimse aşı oldum dememeli. Aşı olmazsa olmaz kuralımız haline gelmeli.

İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda; en yüksek koruma oranı üç doz inaktif aşı olanda. Üçüncü doz aşı olması önerilen grupta yer alıyorsanız, mutlaka üçüncü doz aşınızı olun.

Devir değişti, artık aşı var

Yerli inaktif aşımızın çalışmaları devam ediyor. TURKOVAC aşısının 3. doz olarak uygulanması konusunda önemli adımlar attık. Eğitimin devamı, geleceğimizin teminatıdır.

Devir değişti, artık aşı var. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."