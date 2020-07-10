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Bakan Koca'dan fazla yolcu tepkisi

Koronavirüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarının en çok ihlal edildiği yerlerden olan minibüsler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 01:26:00 -
Bakan Koca'dan fazla yolcu tepkisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: Dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." dedi.

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