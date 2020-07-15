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Gündem

Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babasız kalan şehit kız çocuğunun dramını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:14:00 -
Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur ile tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin."

Fahrettin Koca, paylaşımında baba ile kızın yan yana eklenmiş fotoğraflarına de yer verdi.

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