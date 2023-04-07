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Sağlık Bakan Koca'dan Dünya Sağlık Günü mesajı
Sağlık

Bakan Koca'dan Dünya Sağlık Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 22:49:00 - 2023-04-07 23:53:35
Bakan Koca'dan Dünya Sağlık Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, “Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin, acil durumlardaki öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Sağlığın, toplumsal huzurun bir şartı olduğunu daha iyi gördük. Dünya Sağlık Günü bu yıl bizim için çok daha anlamlı. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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