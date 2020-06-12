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Gündem

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili vatandaşlara yaptığı uyarılara devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 00:06:00 -
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili vatandaşlara yaptığı uyarılara devam ediyor. Bakan Koca sosyal mesafe vurgusu yaparak "Mesafe azaldıkça risk artar" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

"Tehlikeli Sosyal Mesafeler: 149 cm, 148 cm, 147 cm, 146 cm, 145 cm, 144 cm, 143 cm, 142 cm, 141 cm, 140 cm, 139 cm, 138 cm, 137 cm, 136 cm, 135 cm, 134 cm, 133 cm, 132 cm, 131 cm, 130 cm, 129 cm, 128 cm, 127 cm, 126 cm, 125 cm, 124 cm, 123 cm, 122 cm. Mesafe azaldıkça risk artar."

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