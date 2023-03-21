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Sağlık Bakan Koca'dan dev istihdam müjdesi
Sağlık

Bakan Koca'dan dev istihdam müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 09:23:00 -
Bakan Koca'dan dev istihdam müjdesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni personel istihdamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"KPSS ile 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe, 1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

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