Bakan Koca'dan Bilkent Şehir Hastanesi paylaşımı! '20 milyona yakın hasta tedavi edildi'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk günden bugüne kadar 18 milyon 131 bin 629 vatandaşın muayene edildiğini açıkladı.
Muhalefetin hedef aldığı sağlık devrimi şehir hastaneleri, ülke genelinde 5 yıldızlı otelleri aratmayacak konforuyla vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bilkent Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, hastanenin hizmete girdiği 2019 yılından bu zamana kadar 20 milyona yakın hastaya hizmet verildiğini söyledi:
Bilkent Şehir Hastanesi, sağlık sistemine 4 yıl önce kazandırıldı. 904 polikliniği, 131 ameliyathanesi, 2 helikopter pisti var. Günlük ortalama muayene sayısı 25 bin 500. Bilkent Şehir Hastanesi'nde açıldığından bu yana 18 milyon 131 bin 629 muayene yapıldı.