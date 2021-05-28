Bakan Koca'dan bıçaklı saldırıya uğrayan doktorla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekime yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin, “Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'dan tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Asistan Doktor Ertan İskender’e yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca, “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil” ifadelerini kullandı.