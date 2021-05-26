Bakan Koca'dan aşı müjdesi! '270 milyon doz aşı anlaması tamamlandı'

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 270 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığının müjdesini verdi. "Bugün Koronavirüs Bilim Kurulumuz ile aşı programımız ve salgının seyri ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık." diyen Bakan Koca, "Öncelikle vatandaşlarımıza vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren kısıtlamalara ve tedbirlere gösterdikleri uyum için teşekkür ederim. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.

'Tüm aşı adaylarını titizlikle inceledik'

1 Haziran’dan itibaren aşılama programının hızlanacağını belirten Bakan Koca, "1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. Salgının en can yakıcı olduğu günlerde ülkemiz tüm aşı adaylarını titizlikle inceleyerek Faz 3 çalışmalarının ülkemizde de yürütülmesi için gayret göstermiştir. Çalışması ülkemizde tamamlanan aşı adaylarından biri olan inaktif aşıyı ülkemize getirmek üzere 100 milyon doz aşı için anlaşmayı yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon doz aşıyı da teslim alıp uyguladık. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı tedarikinde son iki ayda bir yavaşlama olsa da bunun Haziran ayı ile birlikte hızlanacağını belirtmiştik. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı en kısa sürede temin eden bir program yürüttük. Çok yakında önemli bir miktar daha aşı ülkemize ulaşmış olacak. Buradan Çin makamlarına gösterdikleri destek ve anlayış için teşekkür ediyorum. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerin devamı için karşılıklı büyük gayretler gösterdik." dedi.

'BionTech anlaşmasını 120 bine çıkarttık'

BionTech aşısına ilişkin bilgilendirme yapan Fahrettin Koca, "27 Aralık 2020’de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

'Toplamda nüfusumuzun üç katı oranında aşı anlaşması imzaladık'

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bunlara ek olarak etkinliğini ve başarısını ispat etmiş bir aşı olan Sputnik V aşısını da temin için geliştirildiği günden beri devredeyiz. 50 milyon doz Sputnik aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Bu anlaşmaya verdikleri destekler için de Rus makamlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk."

'Yerli aşıda sona geldik'

Yerli aşıya ilişkin çalışmalarda da sona gelindiğini belirten Bakan Koca, "Ayrıca yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası olan Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." şeklinde konuştu.

'Eleştiriler saygı kapsamında olursa haklarıdır'

Bakan Koca, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Tüm dünyada çok sıkı koşullarda aşı temini ile ilgili büyük zorluklar yaşanırken ülkemizin menfaatlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin etmiş bulunuyoruz. Aşı tedariki yavaşladığında sizi ne kadar açık bilgilendirmişsek bugün de bu güzel haberleri aynı açıklıkta takdirlerinize sunuyorum. Her olumlu gelişmeyi eleştirmeye devam edenler elbette olacaktır ve bu saygı çerçevesinde kaldıkça haklarıdır da."