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Aktüel Bakan Koca'dan "aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" paylaşımı:
Aktüel

Bakan Koca'dan "aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" paylaşımı:

"Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:56:24 -
Bakan Koca'dan "aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."



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