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Sağlık Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Bilim dünyasının tamamı yanlışta birleşemez
Sağlık

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Bilim dünyasının tamamı yanlışta birleşemez

Koronavirüs aşıları hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayı erteleyenlerin ikna olacağını, bilim insanlarının tamamının yanlışta birleşmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:34:00 -
Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Bilim dünyasının tamamı yanlışta birleşemez

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son gelişmelerin ele alındığı Bilim Kurulu bir kez daha toplandı. Herkes kısıtlamalar geri gelecek mi? Aşılamada son durum ne? sorularının cevabını merak ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez.

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