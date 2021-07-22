Bakan Koca 'Zayıf noktamız' diyerek uyarıda bulundu

Sağlık Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşıda son durumu açıkladı ve kritik bilgiler verdi. Koca 'zayıf noktamız' diyerek uyarıda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.

Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım.