  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir 15 Temmuz anısı: Bu köpeğin kanı ile denizi kirletmeyin

Aydın Doğan'ın dünürü Şevket Sabancı ne zaman toprağa verilecek?

Biontech aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranı belli oldu

Afrika ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanına suikast

Girip çıkmadığı parti kalmayan Aytun Çıray twitterdan AK Parti'yi devirme hayalini yazdı! Yakından tanıyanları, kahkahalara boğuldu

Dönüş çilesi erken başladı! 2 Km kuyruk oluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protokol üzerinden hedef alan Selçuk Özdağ bu fotoğraftan utanacak mı?

Türkiye korkusu Yunan'a bunu da yaptırdı! İlkini teslim aldılar

Annesini bıçaklayıp polise saldırdı! Vurularak durduruldu

Kutsal kavramları espri malzemesi yapmıştı... Turgay Yıldız hayatını kaybetti
e-Devlet'te yeni uygulama!
Kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Meteorolojiden yine kuvvetli yağış uyarısı! Doğu Karadeniz’de yaşayanlar dikkat!
ABD'de koronavirüs vakaları her geçen gün daha da artıyor
Sağlık Bakan Koca 'Zayıf noktamız' diyerek uyarıda bulundu
Sağlık

Bakan Koca 'Zayıf noktamız' diyerek uyarıda bulundu

Sağlık Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşıda son durumu açıkladı ve kritik bilgiler verdi. Koca 'zayıf noktamız' diyerek uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 23:42:00 - 2021-07-22 23:49:39
Bakan Koca 'Zayıf noktamız' diyerek uyarıda bulundu

Sağlık Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşıda son durumu açıkladı ve kritik bilgiler verdi. Koca 'zayıf noktamız' diyerek uyarıda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.

Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay