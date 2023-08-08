Bakan Koca yeni sistemi duyurdu ‘Beyaz kod öncesi bir ara uyarı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına mektup göndererek, başta sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorunu ve çalışma şartlarında iyileştirme gibi düzenlemeleri içeren ikinci ‘Beyaz Reform’ döneminin başlatıldığını duyurmuştu. Koca, Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının 'Beyaz Reform' dönemine ilişkin sorularını cevapladı.

“İçişleri Bakanlığı ile beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi hazırlığımız var”

Beyaz reformun ikinci döneminin başladığının hatırlatılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, “Temelde şiddet eylem planımızın hayata geçeceği dönem başlıyor. Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu en temel işlerimizden birisi. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma; beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Biliyorsunuz beyaz kodda adli ve kolluk süreci derhal başlıyor ama ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Orada hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bir yazılım hazırlanıyor bunun için. Beyaz kod da hukuki süreç devreye giriyor. Bu süreçle karakol dahil olmak üzere haberdar edilmiş olunuyor. Yazılımın bitmesiyle bu durum, öncül şiddet eylemini önleme anlamında yeni bir yaklaşım” diye konuştu.

“Yapılması gereken birçok şeyi yaptık”

Bütün sağlık çalışanlarına gönderdiği mektup sonrası toplam 45 bin elektronik posta ile geri dönüş aldığını ifade eden Bakan Koca, “Çalışanlarımızdan da şiddet eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini alıyoruz. Tedbir alınması gereken konuları ile ilgili bakan yardımcılarımıza ve genel müdürlerimize iletiyorum. Bazılarına kendim cevap veriyorum bazılarıyla da doğrudan irtibata geçip dinliyorum. Ziyaret ve görüşmeleri daha da yoğunlaştırmak istiyorum. Şimdi çalışanlarımızla ilgili beyaz reformun 2. dönemini başlattık. Sağlık çalışanlarımızla, hekimlerimizle ilgili birçok sorunumuz yok mu, elbette var. Yapılması gereken birçok şeyi yaptık. Malpraktis yasası gibi, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin katalog suçlara alınması gibi, mahsuplaşmanın artık olmaması gibi, herkesin sabit taban ücreti ve teşvikten alabilir hale gelmiş olması gibi, asistanların nöbet sayısı ve süresinin 24 saatten fazla olmaması dahil olmak üzere birçok düzeltmeleri yaptık. Ancak, esas bundan sonra yapılması gereken düzenlemeler var. Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Cumhurbaşkanımızın Tıp Bayramı’nda bu konuda müjdesi vardı. Emekliliğe sayılacaktı, bu henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.