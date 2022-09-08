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Aktüel Bakan Koca: Yarın çekilecek
Aktüel

Bakan Koca: Yarın çekilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın çekilecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 21:31:00 -
Bakan Koca: Yarın çekilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın çekilecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceği kuranın yarın 10.00'da noter huzurunda düzenleneceğini belirtti.

Kuranın Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından canlı yayımlanacağını bildiren Bakan Koca, "Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak." dedi.

 

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