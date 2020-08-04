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Gündem

Bakan Koca uyardı: Tedbir alın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:46:00 -
Bakan Koca uyardı: Tedbir alın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.

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