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Sağlık Bakan Koca Turkovac aşısı oldu! Flaş açıklama: Yarından itibaren...
Sağlık

Bakan Koca Turkovac aşısı oldu! Flaş açıklama: Yarından itibaren...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası bilim Kurulu üyeleri ile beraber TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 20:23:00 -
Bakan Koca Turkovac aşısı oldu! Flaş açıklama: Yarından itibaren...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Gündemde Omicron'la birlikte vaka sayılarındaki artış vardı.

Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri, Ankara Şehir Hastanesin'de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Bakan Koca aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Yerli aşımızı Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz. Vatandaşlarımızı hatırlatma dozlarını TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Ayrıca Bakan Koca yarından itibaren Şehir Hastanelerinden TURKOVAC aşısı için randevu alınabileceğini açıkladı.

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