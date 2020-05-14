  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Bakan Koca: "Terör, ’insanlık’ vasfına saldırdı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör, ’insanlık’ vasfına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:17:22 -
Bakan Koca: "Terör, ’insanlık’ vasfına saldırdı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör, ’insanlık’ vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Ölüm haberlerine en duyarlı olduğumuz salgın döneminde bugün şehit haberi aldık. PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı. Evde kalan yaşlılarımıza yardım götüren iki kişi hayatını kaybetti. Terör, ’insanlık’ vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı