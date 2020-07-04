Bakan Koca tedbirleri hiçe sayanları uyardı: Meydanı onlara bırakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği uyarısında bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geldiğini aktardı.

Gazete haberiyle uyardı

"Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler." ifadesini kullanan Koca, gazetelerde yer alan bir haberi de aktardı.

Koca gazetelerde çıkan, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19 vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa'da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkati çekti." haberini paylaştı.

Türkiye'deki son durum

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 4 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 1154 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 204 bin 610'a çıktı.

20 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 206 oldu.

Ülkemizde korona belirtisi görülen 48 bin 248 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 584 bin 66'yı buldu. Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1214 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 179 bin 492'ye yükseldi. Öte yandan 1093 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 378 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.