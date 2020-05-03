Bakan Koca son tabloyu paylaştı, '11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu' dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "11 Mart'tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 63 bin 151 oldu.

Dünkü tablo ise şöyleydi: