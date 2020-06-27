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Aktüel

Bakan Koca: "Son 14 günde tanı konanların yüzde 5,68'i 17 yaş ve altından. Yüzde 63'ü 25-45 yaş grubundan."

Yeniakit Publisher
2020-06-27 20:17:02 -
Bakan Koca: "Son 14 günde tanı konanların yüzde 5,68'i 17 yaş ve altından. Yüzde 63'ü 25-45 yaş grubundan."
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