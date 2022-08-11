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Sağlık Bakan Koca sinyali verdi: Az kaldı
Sağlık

Bakan Koca sinyali verdi: Az kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yönetmeliğe atıfta bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 21:47:00 -
Bakan Koca sinyali verdi: Az kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CARPE DIEM. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." ifadelerine yer verdi.

15 Ağustos'da yeni yönetmelik geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için yeni bir yönetmelik hazırladıklarını ve 15 Ağustos'ta açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Koca, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayımlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" demişti.

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