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Sağlık Bakan Koca: Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın
Sağlık

Bakan Koca: Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir hekimin şiddete maruz kaldığını belirterek, şiddet suçlularının yerlerinin hapis olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 09:45:00 -
Bakan Koca: Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın

Koca, Twitter hesabından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." değerlendirmesinde bulundu.

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