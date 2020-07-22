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Aktüel

Bakan Koca: "Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı. Hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:02:52 -
Bakan Koca: "Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı. Hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz."
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