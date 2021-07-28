Bakan Koca oran verdi: Aktif vakaların yaklaşık %87’si...
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an aktif olan koronavirüs vakalarının yaklaşık %87’sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu bildirdi.
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an aktif olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık %87’sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, "Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi istemediğimiz sınıra yaklaştırır." dedi.