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Bakan Koca oran verdi: Aktif vakaların yaklaşık %87’si...
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Sağlık Bakan Koca oran verdi: Aktif vakaların yaklaşık %87’si...
Sağlık

Bakan Koca oran verdi: Aktif vakaların yaklaşık %87’si...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an aktif olan koronavirüs vakalarının yaklaşık %87’sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 19:59:00 -
Bakan Koca oran verdi: Aktif vakaların yaklaşık %87’si...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an aktif olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık %87’sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, "Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi istemediğimiz sınıra yaklaştırır." dedi.

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