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Gündem Bakan Koca: Önümüzdeki 100 yıllık dönem...
Gündem

Bakan Koca: Önümüzdeki 100 yıllık dönem...

Yeniakit Publisher
2023-05-03 19:57:00 -
Bakan Koca: Önümüzdeki 100 yıllık dönem...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki 100 yıllık dönem Türkiye'nin iddiasının olduğu bir dönem. 85 milyonun birbirinden ayrıştırılmadan, birbiriyle kucaklaştığı, bütünleştiği, birlik olduğu ve bu topraklara aidiyet duygusu içinde katma değer oluşturan güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cihanbeyli ilçesine kazandırılan Merkez ve Gölyazı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin açılışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, hizmete alınan projenin sadece bölgeyi değil, bölgenin yanındaki Tuz Gölü'nü de gelecek nesillere miras bırakacak önemli bir proje olduğuna vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarları, ilçelerimizin ihtiyaçlarını adım adım gerçekleştirdiği gibi önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, şu anki milletvekilimiz Tahir başkanımız, Uğur İbrahim Altay Başkan'ımız olsun tüm ekipleriyle beraber 31 ilçemizi daha yaşanabilir kılmak adına gecesini gündüzlerine kattı. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“2 tesisin toplam yatırım bedeli 81 milyon lira”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir ilçenin ilçe olması için en önemli işlerinden birisinin altyapısının tamamlanması olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle Tuz Gölü gibi sadece bize değil, tüm dünyaya ait bir çevre varlığını korumak adına burada önemli iki tesisin açılışını yapıyoruz. Birisi ileri biyolojik Cihanbeyli Merkez Arıtma Tesisimiz, 2.'si de Gölyazı'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz. Bugünkü bedellerle bu 2 tesisin toplam yatırım bedeli 81 milyon lira. Cihanbeyli'mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, eserlerin yapımında emeği olanlara teşekkür etti.

“Önümüzdeki 100 yıllık dönem Türkiye'nin iddiasının olduğu bir dönem”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Cihanbeyli'den Kulu'yu, Kulu'dan da Cihanbeyli'yi ayırmadıklarını ifade ederek, “Ben bu topraklara hizmet etme noktasını kendi açımdan bir borç olarak görüyorum. Önümüzdeki 100 yıllık dönem Türkiye'nin iddiasının olduğu bir dönem. Ama bu iddiada 85 milyonun birbirinden ayrıştırılmadan, birbiriyle kucaklaştığı, bütünleştiği, birlik olduğu ve bu topraklara aidiyet duygusu içinde katma değer oluşturan güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz. Birbiriyle uğraşan değil; dışa karşı bir olan Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde bir dönemece doğru gidiyoruz. Bir dönemeç başlıyor. Bir tercih varsa bu tercih Türkiye'ye inanmakla inanmamak arasında. 14 Mayıs'ta tercihinizi Cumhur İttifak'ının adayı cumhurbaşkanımızdan yana yapacağınızdan endişe etmiyorum. Bugün yapacağımız atık su arıtma tesisi önemli bir tesis. Cihanbeyli'mize bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Nice hayırlı tesislerin açılmasını diliyorum” dedi.
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Pandemide dünyaya örnek olduklarını belirten Koca, “Pandemide yurt dışında birçok yakınımız var. Birçok yakınlarımızdan yurt dışında nasıl davranıldığını hepimiz biliyoruz. Koridorlarda hastalarımızı bırakmadık. Huzurevlerinde hastalarımızı ölüme terk etmedik. Biz üstelik 162 ülkeye yardımda bulunan bir Türkiye olduk” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve protokol mensupları tarafından gerçekleştirildi.

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