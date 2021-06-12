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Gündem Bakan Koca müjde verdikçe onlar kayboldu! Süreci sabote edenler dillerini yuttu
Gündem

Bakan Koca müjde verdikçe onlar kayboldu! Süreci sabote edenler dillerini yuttu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Son 24 saatte 597 bin 647 doz aşı yaptık." açıklamasından sonra, pandemi ile mücadeledeki tek misyonları süreci sabote etmek olanlar kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 01:39:00 - 2021-06-12 01:41:32
Bakan Koca müjde verdikçe onlar kayboldu! Süreci sabote edenler dillerini yuttu

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadele sürecinin en başından beri tek gayeleri mücadelemizi sabote etmek olan çevreler, aşılamadaki başarımız karşısında; kör, sağır ve dilsizi oynuyor.

Aşılamadan kaydedilen başarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra aşı müjdesi vererek, "Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk." demişti. Bakan Koca bu akşam saat 23:59'da paylaştığı twitter mesajı ile de "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" demişti.

Kayboldular!

Sürecinden en başından beri alınan kararların aksi yönünde talepte bulunan sabote ediciler, son iki haftada aşılamada kaydettiğimiz büyük başarıyı ise görmezden geldi. Bakan Koca'nın son 24 saatte 600 bine yakın aşının yapıldığını müjdelemesinden sonra kaybolan çevreler, yakın zamana kadar süreci şu haberlerle sabote etmeye çalışmıştı:

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