Bakan Koca kötü haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 248 bin 117'e yükselirken, can kaybı ise 5 bin 955'e çıktı.

Son 24 saatte 992 vatandaşın daha iyileşmesi ile koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından yaptığı paylaşımda, son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Koca, "Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor." dedi.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı 15 Ağustos koronavirüs tablosu:

Koronavirüs kabusu

Çin'den bir yarasa yenilerek başladığı iddia edilen ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada milyonlarca kişiyi bulaşarak enfekte etti. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle sosyal hayat, ülke ekonomileri oldukça etkilendi.

Tehlike henüz geçmiş de değil. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için vatandaşlara sık sık uyarılar yapılıyor. İl il bazı yasaklar geri gelirken, rehavete kapılınmaması için, sürecin başından beri başarısıyla her kesimin takdirini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla farkındalık oluşturuyor.