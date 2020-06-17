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Aktüel

Bakan Koca: “Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik sosyal sürdürülebilir bir mücadele günü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalanmalardan korkmayız. Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli y

Bakan Koca: “Kara göründü ama deniz hala dalgalı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:57:14 -
Bakan Koca: “Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik sosyal sürdürülebilir bir mücadele günü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalanmalardan korkmayız. Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli y

Bakan Koca: “Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik sosyal sürdürülebilir bir mücadele günü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalanmalardan korkmayız. Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli yaparsak neticeye o kadar kesin ulaşırız.”

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