Bakan Koca isim vermeden eleştirmişti: İP'li Meral Akşener üzerine alarak savunmaya geçti!

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısına yönelik haksız eleştirilerde bulunanları işaret ederek, "Usulsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış ve eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 milyon değil diyor. Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detayları ile ifade ettim. Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık." demişti. Çin ile aramızdaki hassas sorunları kurcalayanlara da dikkat çeken Bakan Koca, "Bugün 'Çin’den aşı gelecekti nerede?' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin." ifadelerini kullanmıştı.

'Suçu bana yıkmaya çalışacaklar'

Bakan Koca'nın isim vermeden yaptığı açıklamalarını İP Genel Başkanı Meral Akşener üstüne alındı. İP'li Akşener, ortada bir başarısızlık varmış gibi, "Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi bu işin sorumluluğunu da sayın Koca'nın üzerine yıkacaktır, elini yıkayıp çıkacaktır. Çin elçiliği resmen tehdit etti, hakaretin ötesinde davrandı, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı ve çay ikram edip yolladılar sanırım. Sayın Erdoğan elini yıkayıp suçu Koca'ya bırakacak ama Koca da suçu bana bırakmaya çalışacak. Zor. Şuur altı ortaya çıktı." dedi.

Süreci sabote etmeyi sürdürdü!

Aşılama işlemine ilişkin karalama kampanyasını sürdüren Akşener, şöyle devam etti:

"Yazıklar olsun, böyle bir şey olabilir mi? Aşı meselesinde çuvalladılar. Pandeminin en başında konuştuğumuzda insanlar sayın Koca'ya şüpheli bakıyorlardı. Ben dedim ki, Sağlık Bakanı böyle giderse iyi gidiyor, bir çabası var. Ümitliydik bu arkadaştan. Sayın Erdoğan da başlangıçta şöyle bir baktı. Sayın Erdoğan pandemiyi kendi siyasi geleceğine fırsat gördü. Bu Covid herkesin başında bela ama o krizi herkes yönetti. Ama bizimkiler pandemiyi değil algıyı yönetmeye çalıştı. Erdoğan Koca'ya o da bana yıkmaya çalışıyor."