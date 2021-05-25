Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

3 büyükşehirde vaka sayısı

İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 184'ten 123'e, Ankara'da 152'den 123'e, İzmir'de ise 93'ten 72'ye düştü.

"Düşüş eğilimi devam ediyor"

Haritayı paylaşan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı en çok azalan iller

Sosyal medya hesabından vaka sayısının en çok azaldığı illere dair de açıklama yapan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız" dedi.

En çok ve en az vaka görülen iller

100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

En az Kovid-19 ise vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.