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Gündem Bakan Koca Gazze için harekete geçti! Mısırlı mevkidaşıyla önemli temas
Gündem

Bakan Koca Gazze için harekete geçti! Mısırlı mevkidaşıyla önemli temas

Yeniakit Publisher
2023-10-18 19:53:00 -
Bakan Koca Gazze için harekete geçti! Mısırlı mevkidaşıyla önemli temas

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye sağlık yardımı için Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüğünü açıkladı.

Gazze’de hastanenin hedef alınmasının ardından bölgeye sağlık yardımı yapabilmek için çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Sağlık Bakanı Koca, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştü.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca şunları söyledi:

“Gazze’de dün gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla gerçekleştirdiğim görüşmeler çerçevesinde Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile de bir telefon görüşmesi yaptım. Gemi Hastane gönderilmesi, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu, diğer görüşmelerimde olduğu gibi Mısırlı mevkidaşıma da ilettim.

Kendilerinin de bu konuda gerekli tüm hazırlıkları Refah Sınır Kapısında yaptıklarını, ancak problemin sınırın diğer tarafında olduğunu; işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını, öncelikle travma ve yanığa bağlı ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyabileceklerini ve sahra hastanesi kurulmasının faydalı olacağını belirttiler. Türkiye olarak, bu doğrultuda, ilaç ve tıbbi malzeme temini, Sahra Hastanelerimiz ve uzman ekiplerimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz.”

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