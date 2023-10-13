Bakan Koca duyurdu! Türkiye'nin yardımları Filistinli kardeşlerimize ulaştı

Türkiye'nin, işgalci İsrail tarafından abluka altında bulunan Gazze Şeridi’ndeki halk için gönderdiği bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze için hazırlanan bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin’e ulaştı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda "Filistin halkının yanındayız" mesajı verdi.