Bakan Koca duyurdu: Sarı kategoriye geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategoriye geçtiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategoriye geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım."