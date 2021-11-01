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Aktüel Bakan Koca duyurdu: Sarı kategoriye geçti
Aktüel

Bakan Koca duyurdu: Sarı kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategoriye geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:26:00 -
Bakan Koca duyurdu: Sarı kategoriye geçti

 

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategoriye geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım."

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