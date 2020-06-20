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Gündem

Bakan Koca duyurdu: O haber gerçek dışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Üniversitesi sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:50:00 -
Bakan Koca duyurdu: O haber gerçek dışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."

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