Bakan Koca duyurdu: O haber gerçek dışı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Üniversitesi sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."