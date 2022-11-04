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Sağlık Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hayatını kaybetti
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 18:41:00 -
Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin enfarktüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam.'' ifadelerini kullandı.

 

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