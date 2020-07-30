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Aktüel

Bakan Koca: "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı."

Yeniakit Publisher
2020-07-30 20:36:13 -
Bakan Koca: "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı."
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