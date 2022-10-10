Bakan Koca devrim gibi kararı duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama , mesai sonrası hekimlerin isteğe bağlı olarak hasta kabul edebileceğini söyledi.
Bakan Koca Koca, Twitter hesabından "Beyaz Reform" paylaşımında bulundu.
"Mesai sonrası hekimler isterse hasta bakabilecek"
Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı." bilgisine yer verdi.
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