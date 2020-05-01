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Gündem

Bakan Koca 'Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık' demişti... Kim olduğu ortaya çıktı

Fransız doktorların fişini çekmeyi önerdiği, Türk doktorların hayata bağladığı Zekeriya Kılınç’a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aracılığıyla ulaşıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 08:30:00 - 2020-05-01 08:35:04
Bakan Koca 'Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık' demişti... Kim olduğu ortaya çıktı

Fransız doktorların fişini çekmeyi önerdiği, Türk doktorlar vesilesiyle hayata bağlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Zekeriya Kılınç’ın Büyük Birlik Partisi’nin Lyon sorumlusu İrfan B’nin damadı olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık” dediği kişinin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici olduğu ortaya çıktı.

Destici, Türkiye gazetesinden Fuat Uğur’a, Kılınç’ın Türkiye’ye getirilmesinde kendisinin aracılık ettiği açıkladı.

Destici “Orada fişini çekip ölüme terk edeceklerdi. Bunu da aileye söylemişler. Konu bana bildirilince ben de Sağlık ve Dışişleri Bakanlarımıza ilettim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Uçak ambulansla evladımız Türkiye’ye getirildi. Siyasete malzeme olmaması adına açıklamadık. Lakin görüyorum ki; her fırsatta ülkemiz ve devletimiz aleyhine çalışma ve kara propaganda peşinde olanlar İsveç ve başka ülkelerde zor durumda kalan vatandaşlarımızı ve de hastalarımızı seviyesiz siyasetlerine alet ediyor” dedi.

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

GAVUR ŞAPKASI TAKMADIĞI İÇİN 13 SEHİRDE İNSANLARIN ASILDIĞI TURKİYEDEN , HASTA VATANDASI İCİN ÖZEL JET KALDIRAN TURKİYEYE.. NERDEN NEREYE GELMİŞİZ..
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Mikail okuroğlu

ALLAH'IM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN INŞAALLAH AMİNN RAZI OLSUN INŞAALLAH AMİNN hamdolsun ki bir ayrım yapılmıyor inanın rüya gibi şimdi hükümet ve destekleyen 'den şu lanet ist sözleşmesi nafaka gibi sedaw mıydı neydi ondan kurtulmanın yoluna bakalım kötü örnek teşkil eden proramlarada göz atalım inşaallah.
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