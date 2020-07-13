Bakan Koca az önce paylaştı: Yenilgiye uğrarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 53 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıran Hatayspor'un taraftarlarına koronavirüs uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adanaspor'u yenerek Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Hatayspor taraftarının fotoğrafını paylaşarak, "Önümüzdeki maçlara bakmalıyız" dedi.
Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
Hatayspor’u Süper Lige çıkaran maçta, seyircisiz maç kuralına tribünlerde uyuldu; açık havadaysa, dev ekranlar karşısında salgın unutuldu. Önümüzdeki maçlara bakmalıyız! COVID-19 solunum yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır.