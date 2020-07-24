Bakan Koca Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarıda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Koca Ayasofya’da kılınacak Cuma namazı için uyarılarda bulundu.
Koronavirüsle mücadelede çaba sarf eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya'da kılınacak olan cuma namazı için de uyarılarda bulundu.
Bakan Koca, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,
"Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım." ifadelerini kullandı.