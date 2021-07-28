Bakan Koca açıkladı! Yangından 62 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 62 kişinin etkilendiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı” dedi.
Yangından 62 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.