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Sağlık

Bakan Koca açıkladı! Yangından 62 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 62 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 22:12:00 - 2021-07-28 22:13:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı” dedi.

Yangından 62 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

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