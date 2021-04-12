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Sağlık Bakan Koca açıkladı: Sinop’ta yüzde 80’i aştı
Sağlık

Bakan Koca açıkladı: Sinop’ta yüzde 80’i aştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop’ta yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu açıkladı. Bu açıklamayla gözlerin çevrildiği Sinop’ta Sağlık Bakanlığının açıkladığı ilk vaka tablosundan son tabloya vakalar 4‘e katlandı. 8-14 Şubat’ta 100 binde 79,52 oran ile 172 vaka bulunan şehirde 27 Mart-2 Nisan tablosunda bu oran 360,34’e, vaka sayıları ise 778’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 23:53:00 -
Bakan Koca açıkladı: Sinop’ta yüzde 80’i aştı

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, hastane doluluk oranlarıyla ilgili, "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde" dedi. Yoğun bakımdaki doluluğun yüzde 80’i aştığı öğrenilen Sinop’ta vaka sayıları da dikkat çekici yükselişler gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop’ta, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 160,03’e, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 314,15’e, 6-12 Mart tablosunda 345,56’a yükseldi. 13-19 Mart tablosunda 309,06 olarak düşüş kaydetse de devamında, 20-26 Mart tablosunda 354,80’e ve son açıklanan 27 Mart-2 Nisan tablosunda 360,34’e yükseldi.

Vakalar 4’e katlandı

Sinop’ta vakalar 4'e katlandı. Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısı, 15-21 Şubat’ta 181'e, 20-26 Şubat’ta 346’a, 27 Şubat-5 Mart’ta 680’e, 6-12 Mart’ta 748’e yükseldi. 13-19 Mart’ta 669’a düşse de, 20-26 Mart’ta 768’e ve son açıklanan 27 Mart-2 Nisan’da ise 778’e yükseldiği tespit edildi.
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