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Sağlık Bakan Koca açıkladı! Omicron Türkiye'de görüldü
Sağlık

Bakan Koca açıkladı! Omicron Türkiye'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüsün omicron varyantının görüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 23:21:00 - 2021-12-11 23:36:42
Bakan Koca açıkladı! Omicron Türkiye'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, “Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Omicron varyantı tespit edilen hastalar için, ''Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" ifadelerini kullandı.

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