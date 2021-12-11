Bakan Koca açıkladı! Omicron Türkiye'de görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüsün omicron varyantının görüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, “Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var.” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Omicron varyantı tespit edilen hastalar için, ''Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" ifadelerini kullandı.