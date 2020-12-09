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Sağlık Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayılarının düşüşe geçtiği 9 il...
Sağlık

Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayılarının düşüşe geçtiği 9 il...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 9 ilin vaka sayılarının düştüğünü söyledi. Bakan Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te salgın düşüş göstermeye başladı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:28:00 - 2020-12-09 20:31:49
Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayılarının düşüşe geçtiği 9 il...

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka sayılarında düşüş yaşandığını söyledi.

9 ilin vaka sayıları düşüşte

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te salgın düşüş göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı. Bu durum polikliniklere yansıdı ancak yatan hasta ve yoğun bakım açısında yüksek doluluk oranlarımız devam etmektedir. Daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler kaçınılmaz olmuştur.

Mesai sürelerinin kısaltılması, bazı işyerlerinde hizmet verilmemesi, sokağa çıkma kısıtlaması gibi günlük hayatı fazlaca etkileyen tedbirlerin uygulanması ertelenemez hale geldi. Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek bulaşma hızın düşürmemiz mümkün olacaktır.

Geçtiğimiz hafta içinden başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımızın büyük destek verdiğini gözlemledik. Büyük uyum sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü henüz bu pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok.

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