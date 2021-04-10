Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da durum korkunç
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarının mart ayının başına göre 10 kat arttığını, Türkiye'deki vaka sayılarının yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarının mart başına göre yaklaşık 10 kat arttığını açıkladı. Türkiye'deki vaka sayılarının %40'ının İstanbul'da olduğuna değinen Koca, vakaların %85'ini çeşitli koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğunu ifade etti.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:
İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.
Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.