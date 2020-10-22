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Korona Virüs Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi
Korona Virüs

Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi

Denizli’de İl Pandemi Kurulu, maske takmayı engellediği gerekçesiyle meydanlarda, parklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda sigara içilmesini yasakladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:51:00 -
Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi

Son dönemde corona vakalarındaki yükseliş nedeniyle Denizli'de İl Pandemi Kurulu bir dizi yeni kararlar aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında artış olan 7 şehirden biri olarak gösterdiği Denizli'de sigara içmek kısmen yasaklandı.

Sigara içilmesi yasaklandı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan kurul sigara içmenin doğru şekilde maske takılmasını engellediği gerekçesi ile meydanlar, parklar, semt pazarları ve sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesini yasakladı. Denizli'de bundan sonra banka, noter, PTT, otobüs durakları, ATM'ler ve fatura ödeme merkezleri gibi sıraya girilmesi gereken alanlarda sigara içilemeyecek.

Kurul ayrıca HES kodu uygulamasının yaygınlaştırılarak özel işletmelerce ve öğrenci servislerinde kullanılmasına karar verdi. Kış şartları nedeniyle kapalı alanlarda oluşacak yoğunluklar nedeniyle okullar ve büyük işletmelerde havalandırma sistemlerinin önemine ilişkin bilgilendirme yapılması da kararlaştırıldı.

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Yorumlar

turan

Kayseri gibi yapsınlar diğer illerde...Şöyleki; göstermelik olsun diye bebelerin salıngaç ve kum havuzlarını kapatsınla..
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Corona

Korona da tedbirler de kabak tadı verdi .
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