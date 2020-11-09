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Aktüel Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü:
Aktüel

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü:

"Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:01:03 -
Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde ihtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükünü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, 5 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle ayrı ayrı yaptığı toplantılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık."

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