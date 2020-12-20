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Aktüel Bakan Koca, 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı:
Aktüel

Bakan Koca, 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:32:59 -
Bakan Koca, 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

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