Bakan Koca 3 ili belirtip uyarılarda bulundu
Sağlık Bakanı Koca, il sağlık Müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'i işaret ederek uyardı.
Koronavirüsle mücadelede yoğun bir mesai harcayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İl Sağlık Müdürleriyle durumu istişare etti.
Bakan Koca Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu İl Sağlık Müdürleriyle yaptığımız online toplantıda; salgın seyrini, hizmet kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizin performansını gözden geçirdik. Ek tedbirleri ele aldık.
Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin.